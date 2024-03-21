Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 31. haftasında kendi sahasında ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:30
Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 31. haftasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i ağırlayacak.

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı maçların 13'ünü kazanırken, 17'sinden de mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde son sırada yer alan ALBA Berlin'in ise 5 galibiyet ve 25 mağlubiyeti bulunuyor.

Anadolu Efes, iki takım arasında Almanya'da oynanan maçı 97-89'luk skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 832. RANDEVU

Anadolu Efes, ALBA Berlin karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 832. maçına çıkacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 831 maçta 468 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 584. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 583 mücadelenin 311'ini kazanan Anadolu Efes, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, taraflar arasında oynanan son 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.


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