Anadolu Efes sahasında kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-77 yendi.
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-77 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Burak Yılmaz
Anadolu Efes: Beaubois 11, Bryant 21, Rıdvan Öncel 11, Ercan Osmani 6, Oturu 22, Salih Altuntaş, Thompson 9, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 5, Mason 13, Pecarski 23, Badzim 2, Floyd 7, Sibande 16, Berke Aygündüz, Oktay Güneş 5, Çağatay Özkan, Berke Atar 6
1. Periyot: 20-17
Devre: 43-39
3. Periyot: 63-63
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