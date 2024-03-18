Anadolu Efes sahasında kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-77 yendi.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 07:44
Anadolu Efes sahasında kazandı
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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-77 mağlup etti. 

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Burak Yılmaz

Anadolu Efes: Beaubois 11, Bryant 21, Rıdvan Öncel 11, Ercan Osmani 6, Oturu 22, Salih Altuntaş, Thompson 9, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 5, Mason 13, Pecarski 23, Badzim 2, Floyd 7, Sibande 16, Berke Aygündüz, Oktay Güneş 5, Çağatay Özkan, Berke Atar 6

1. Periyot: 20-17

Devre: 43-39

3. Periyot: 63-63


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