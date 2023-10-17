Anadolu Efes - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 17.10.2023 - 11:05

Güncelleme: 17.10.2023 - 11:05

Anadolu Efes, THY Euroleague'in üçüncü haftasında 17 Ekim Salı günü (bugün) Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini konuk edecek.

ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes, Euroleague'in ilk iki haftasında karşılaştığı İspanyol ekipleri Barcelona ve Real Madrid'e mağlup oldu.

LDLC ASVEL ise ilk iki karşılaşmasında Sırbistan ekipleri Partizan ve Kızılyıldız'a yenildi.

AVRUPA DA 804. MAÇ

Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 804. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 803 karşılaşmada 455 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 556. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 298 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu.