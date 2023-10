Anadolu Efes'ten 'saygı duruşu' açıklaması!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 17:58

Güncelleme: 14.10.2023 - 17:58

THY EuroLeague'in ikinci hafta maçlarının başlangıcından önce, İsrail - Filistin savaşında yaşamını yitiren siviller için uyguladığı saygı duruşu sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

EuroLeague yönetimi, tüm maçlar öncesinde yaşamını yitiren siviller için saygı duruşunda bulunulması talimatında bulundu ve bir yazılı metnin salonlarda okunmasını istedi. Her maç öncesi bu yazılı metin okundu.

EuroLeague yönetiminin gönderdiği metne bağlı olarak, Anadolu Efes'in Real Madrid ile oynadığı maç öncesinde, "Değerli basketbolseverler, son günlerde yaşanan terör saldırılarında ve devam eden silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına sizleri saygı duruşuna davet ediyoruz." şeklinde Türkçe ve karşılığı olarak İngilizce, "A moment of silence in memory of the victims of the the ongoing armed conflict." anonsu yapıldı.

ANADOLU EFES: "BÖLGEDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN!"

Anadolu Efes Spor Kulübü, sosyal medyada yanlış anlaşılmaya müsait açıklamalar nedeniyle açıklama yaptı.

Anadolu Efes'in açıklamasında, "Bölgede hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulmuştur." ibaresi yer aldı.

EuroLeague tarafından geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Orta Doğu’da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle saygı duruşu yapılması yönünde bilgilendirme yapılmıştır.



Bu kapsamda tüm EuroLeague ve EuroCup maçları öncesinde saygı duruşları gerçekleştirilmiştir.



İşte Anadolu Efes'in açıklaması:

"EuroLeague tarafından geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Orta Doğu'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle saygı duruşu yapılması yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

Bu kapsamda tüm EuroLeague ve EuroCup maçları öncesinde saygı duruşları gerçekleştirilmiştir.

Kulübümüzün 12 Ekim Perşembe günü Real Madrid ile oynadığı maç öncesinde de bölgede hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulmuştur.

Yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan yorumlara neden olan EuroLeague sosyal medya paylaşımının kaldırılması sağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE MAÇINDA DA SAYGI DURUŞU YAPILDI

Benzer şekile Fenerbahçe Beko'nun Valencia ile deplasmanda oynandığı maç öncesinde de saygı duruşunda bulunuldu. Benzer şekilde Fenerbahçe maçı öncesi de "A moment of silence in memory of the victims of the the ongoing armed conflict." anonsu geçildi.

SPİKERLER "FİLİSTİN VE İSRAİL'DEKİ SİVİLLER" ANONSU GEÇTİ

Maçları İngilizce anlatan yabancı spikerin aksine Türk spikerler ise saygı duruşu öncesinde "Filistin ve İsrail'de yaşamını yitiren siviller için saygı duruşu" anonsunu her maçta geçti.