Anadolu Efes, Barcelona'yı tek fark ile geçmesini bildi!

20.11.2025 22:43:00
Haber Merkezi
Anadolu Efes, Euroleague'in 12. haftasında konuk ettiği Barcelona'yı 74-73 yendi.

Euroleague'in 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 74-73 kazandı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda üst üste 2, toplamda ise 5. galibiyetini aldı. Barcelona ise 5. yenilgisini yaşadı.

Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes, Monaco'ya konuk olacak. Barcelona ise evinde ASVEL ile karşı karşıa gelecek.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Saulius Racys (Litvanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 12, Loyd 13, Cordinier 14, Ercan Osmani 13, Smits 7, David Mutaf 1, Dessert 12, Şehmus Hazer, Swider 2, Jones

Barcelona: Punter 5, Satoransky 8, Clyburn 3, Shengelia 4, Vesely 16, Parra 6, Brizuela 3, Fall 3, Laprovittola 9, Willy Hernangomez 10, Cale 6, Norris

1. Periyot: 18-19

Devre: 35-46

3. Periyot: 58-55

Beş faulle çıkan: 33.14 Smits (Anadolu Efes)

