Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Larkin, şampiyon oyuncu olduğunu gösterdi'

26 Nisan 2022 Salı, 23:04

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, AX Armani Exchange Milan karşısında alınan 77-65'lik galibiyeti değerlendirdi.

Ataman, "Son periyotta bir tane mola aldık. Devamında Larkin bir şampiyon gibi oynamaya karar verdi ve gerçekten böyle bir maç sonu oynadı. Ribaundları kontrol etmeye çalıştık. Pozisyon icabı olmadan çok ekstra sayılar buldular. 5-6 dakika kalana kadar devreye girmeyen Larkin, maçı kırdı, maçı kazandırdı" dedi.

Larkin'in son periyottaki performansına değinen tecrübeli koç, "Larkin, şampiyon bir oyuncu gibi o ritmini buldu. Bazı top kayıpları vardı ama 5 dakika kala ritmini buldu. Bir şampiyon olduğunu belli edercesine son 5 dakikasını oynadı bu maçın" ifadelerini kullandı.

Serinin dördüncü maçında, Anadolu Efes ve AX Armani Exchange Milan, 28 Nisan Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak.