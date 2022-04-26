Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Larkin, şampiyon oyuncu olduğunu gösterdi'
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, AX Armani Exchange Milan karşılaşmasının ardından konuştu. Ataman, Shane Larkin'in maçı kazandıran oyuncu olduğunu söyledi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, AX Armani Exchange Milan karşısında alınan 77-65'lik galibiyeti değerlendirdi.
Ataman, "Son periyotta bir tane mola aldık. Devamında Larkin bir şampiyon gibi oynamaya karar verdi ve gerçekten böyle bir maç sonu oynadı. Ribaundları kontrol etmeye çalıştık. Pozisyon icabı olmadan çok ekstra sayılar buldular. 5-6 dakika kalana kadar devreye girmeyen Larkin, maçı kırdı, maçı kazandırdı" dedi.
Larkin'in son periyottaki performansına değinen tecrübeli koç, "Larkin, şampiyon bir oyuncu gibi o ritmini buldu. Bazı top kayıpları vardı ama 5 dakika kala ritmini buldu. Bir şampiyon olduğunu belli edercesine son 5 dakikasını oynadı bu maçın" ifadelerini kullandı.
Serinin dördüncü maçında, Anadolu Efes ve AX Armani Exchange Milan, 28 Nisan Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak.
Video Haberler
- Heybeliada'da hat patladı, lağım suyu yüzeye çıktı
- Oyuncu Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı
- İzmir'de aynı binaya 51. kez kez kumar baskını
- Sıkıyönetim altındaki Odessa’da komutanlar nikah kıydı
- Pehlivan: Kim istedi o video çekimini?
- Ferit Şenyaşar: 'Hâlâ ölümle tehdit ediliyoruz!'
- Öldürdü, intihar ettiğini söyledi!
- Emeklilerden 'zamsız ikramiye' protestosu
- Pakistan'da patlama
- Polise baltalı saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Patateste kanser ihtimali
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar
- 'And olsun, and olsun, and olsun'
- Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti