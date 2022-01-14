Anadolu Efes Basketbol Takımı Barcelona'dan yenik ayrıldı

THY Euroleague'de deplasmanda Barcelona karşısına çıkan Anadolu Efes, mücadeleden mağlup ayrıldı. Efes başantrenörü Ergin Ataman, aldığı iki teknik faul sonrası karşılaşmadan ihraç edildi.

AA
14 Ocak 2022 Cuma, 09:15
Anadolu Efes Basketbol Takımı Barcelona'dan yenik ayrıldı
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi.

Anadolu Efes, bu sezon 10. mağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.

Öte yandan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Salon: Blaugrana

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Barcelona: Davies 7, Martinez 2, Laprovittola 5, Higgins 9, Mirotic 15, Exum 1, Sertaç Şanlı 13, Smith, Davis-Hayes 4, Kuric 8, Jokubaitis 16, Nnaji 2

Anadolu Efes: Singleton 6, Bryant, Pleiss 2, Micic 18, Simon 12, Larkin 17, Beaubois 2, Moerman 6, Anderson 2, Dunston 12, Petrusev

1. periyot: 19-17

Devre: 40-41

3. periyot: 61-56


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