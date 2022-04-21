Anadolu Efes, bu kez kaybetti seride durum eşitlendi
Anadolu Efes, THY Euroleague çeyrek final serisi ikinci maçında İtalyan ekip AX Armani Exchange Milan'a mağlup oldu. Bu mağlubiyet ile seride durum 1-1'e gelmiş oldu.
THY Euroleague çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan deplasmanına konuk oldu. Anadolu Efes sahadan, 73-66 skorla mağlup ayrıldı ve seride durum 1-1 oldu.
Anadolu Efes, Milan karşısında ilk maçı 64-48 kazanmıştı. Seride üçüncü ve dördüncü maçlar İstanbul'da oynanacak.
Play-off çeyrek final serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Final Four oynamaya hak kazanacak. Bu serinin kazananı, Final Four'da Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İstanbul'daki Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan karşılaşması 26 Nisan'da oynanacak.
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