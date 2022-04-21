Trabzonspor'da Andreas Cornelius ile kendisine benzeyen taraftar buluştu

21 Nisan 2022 Perşembe, 16:41

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius'a benzerliği ile dikkat çeken Meine Kiewet, bu durumun fark edilmesi üzerine sosyal medyada gündem oldu. Bir Trabzonspor maçında Cornelius'un attığı golün ardından sevinci kameraya yansıyan Kiewet, taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

KULÜP İKİLİYİ BİR ARAYA GETİRDİ

Meine Kiewet'in Andreas Cornelius'a benzerliğine Trabzonspor Kulübü de ilgisiz kalmadı. Kulüp, ikiliyi tesislerde bir araya getirdi.

Tesislerde kendisine ikizi kadar benzeyen Kiewet'i gören Cornelius, şaşkınlığını gizleyemedi. İkili arasında sohbet gerçekleşirken, durumu gören Trabzonsporlu futbolcular da hayrete düştü.