Trabzonspor'da Andreas Cornelius ile kendisine benzeyen taraftar buluştu

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius'a çok benzeyen bir taraftar sosyal medyada gündem oldu. Trabzonspor, Cornelius ile Meine Kiewet'i tesislerde buluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2022 Perşembe, 16:41
Trabzonspor'da Andreas Cornelius ile kendisine benzeyen taraftar buluştu
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Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius'a benzerliği ile dikkat çeken Meine Kiewet, bu durumun fark edilmesi üzerine sosyal medyada gündem oldu. Bir Trabzonspor maçında Cornelius'un attığı golün ardından sevinci kameraya yansıyan Kiewet, taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

KULÜP İKİLİYİ BİR ARAYA GETİRDİ

Meine Kiewet'in Andreas Cornelius'a benzerliğine Trabzonspor Kulübü de ilgisiz kalmadı. Kulüp, ikiliyi tesislerde bir araya getirdi.

Tesislerde kendisine ikizi kadar benzeyen Kiewet'i gören Cornelius, şaşkınlığını gizleyemedi. İkili arasında sohbet gerçekleşirken, durumu gören Trabzonsporlu futbolcular da hayrete düştü.


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