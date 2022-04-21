Yunus Akgün: Şu anda hedefim Adana Demirspor'u Avrupa'ya götürmek
Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Yunus Akgün, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Akgün, “Galatasaray’a döneceğim sözleşmem 2024’e kadar orada devam ediyor. Ancak şu anda onu çok düşünmüyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de 52 puanla 5. sırada bulunan Adana Demirspor, cumartesi günü saat 20.30’da evinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi gazetecilere konuşan mavi-lacivertlilerin en formda isimlerinden Yunus Akgün ise Kasımpaşa maçındaki kötü futbolu unutturmak için Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını belirtti.
Akgün, “Geçen maç taraftarımızı ve başkanımız üzdük. Aslında iyi hazırlanmıştık maça. Ancak bunu sahaya yansıtamadık. Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım. Hocamız ‘Konsantre olmazsanız bize sıkıntı verebilir’ demişti öyle de oldu. Bu hafta Trabzonspor maçımız var. Bu maçı kazanıp geçen haftaki maçı unutturmak istiyoruz. Takımın genel olarak tek bir hedefi var. O da 5 maçımızı kazanıp Avrupa’ya gitmek. Şuan Trabzonspor şampiyonluğu bekliyor. Bizde o maçı bekliyoruz, hazırlanıyoruz. Çünkü ilk maç Trabzon’da iyi oynamamıza rağmen hak etmediğimiz bir skor almıştık. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.
“TEK HEDEFİMİZ ADANA DEMİRSPOR’U AVRUPA’YA GÖTÜRMEK”
Sezon sonu Galatasaray’a gideceğini de belirten Akgün, “Galatasaray’a döneceğim sözleşmem 2024’e kadar orada devam ediyor. Ancak şu anda onu çok düşünmüyorum. Çünkü şu anda tek hedefimiz Adana Demirspor’u Avrupa’ya götürmek. Sezon bitince oturup konuşacağız. Her takımın oyun sistemi farklı. Ben bu oyun sistemiyle Adana Demirspor’a tam uydum. Galatasaray’a gittiğimde oradaki hoca nasıl oynatacak, nasıl uyacağım göreceğiz. Trabzonspor maçını taraftarımızın desteğiyle kazanmak için sahada olacağız” şeklinde konuştu.
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