Anadolu Efes, deplasmanda kayıp!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, TOFAŞ'a deplasmanda 66-63 kaybetti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Anadolu Efes, 66-63 kaybetti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecek, Kerem Baki, Sinem Tetik
TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 2, Ennis 16, Toure 11, Doyle 14, Manek 13, Milaknis, Tolga Geçim 7, Özgür Cengiz 3, Emre Tanışan
Anadolu Efes: Beaubois 2, Cylburn 18, Pleiss 4, Micic 17, Baye 10, Larkin 7, Furkan Haltalı 3, Buğrahan Tuncer 2
1. Periyot: 20-19
Devre: 35-33
3. Periyot: 53-51
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