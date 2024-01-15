Anadolu Efes deplasmanda kazanmayı bildi!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 00:09

Güncelleme: 15.01.2024 - 00:09

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-70 mağlup etti.

Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Murat Ciner, Kerem Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Perez 20, Thomas 12, Reed 9, Yesukan Onar 3, Leon Harun Apaydın, Gani Erdi Gülaslan 4, Bruinsma 14, Ray 8, Emircan Koşut, Ata Kahraman

Anadolu Efes: Daum 15, Rıdvan Öncel 11, Bryant 10, Oturu 17, Ercan Osmani, Willis 3, Thompson 15, Erten Gazi 3, Emre Melih Tunca 3, Burak Can Yıldızlı 2, Salih Altuntaş

1. Periyot: 16-21

Devre: 37-39

3. Periyot: 60-57