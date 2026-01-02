Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Efes, EuroLeague'de 13. mağlubiyetini aldı

Anadolu Efes, EuroLeague'de 13. mağlubiyetini aldı

2.01.2026 22:04:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Anadolu Efes, EuroLeague'de 13. mağlubiyetini aldı

Anadolu Efes, EuroLeague'in 19. haftasında Kızılyıldız'a 87-65 yenildi. Lacivert beyazlılar, turnuvada 13. mağlubiyetini yaşadı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 22 sayı farkla 87-65 mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 13. yenilgisini yaşadı. Kızılyıldız ise 11. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikayı 8-3 üstün geçti. Lacivert-beyazlılara Nwora önderliğinde 11-0'lık seriyle yanıt veren konuk ekip, 8. dakikada 6 sayılık farkı (8-14) yakaladı ve çeyreği 21-14 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna da iyi giren Anadolu Efes, 12. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 21-23. Sportmenlik dışı faulden 4 sayı bularak toparlanan konuk ekip, lacivert-beyazlıların boş şutları değerlendirememesiyle farkı açtı ve 16. dakikada Nwora'nın üçlüğüyle skoru 34-23'e getirdi. İkinci çeyrekte Anadolu Efes'in 7 dakikadan fazla sayı bulamamasını iyi değerlendiren Kızılyıldız, bu bölümde 16-0'lık seri yakaladı ve farkı da 20 sayıya kadar taşıdı: 23-43. İlk yarı, misafir takımın 43-25 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Kızılyıldız, Kalinic'in 4 sayılık hücumuyla farkı 24 sayıya taşıdı: 27-51. Final periyoduna 25 sayı farkla (41-66) üstün giren Kızılyıldız, salondan 87-65 galip ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Joseph Bissang

Anadolu Efes: Weiler-Babb 17, Beaubois 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 6, Şehmus Hazer, Cordinier 3, Swider 13, Jones 11, Loyd, Smits 2

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 2, Butler 10, Kalinic 4, Moneke 16, Motiejunas 7, Nwora 24, Davidovac 2, Izundu 11, Ojeleye 11, Yago

1. Periyot: 14-21

Devre: 25-43

3. Periyot: 41-66

İlgili Konular: #anadolu efes #euroleague #Kızılyıldız

İlgili Haberler

Pablo Laso da çare olamadı... Anadolu Efes'te kötü gidişat sürüyor!
Pablo Laso da çare olamadı... Anadolu Efes'te kötü gidişat sürüyor! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Anadolu Efes'i 75-70 yendi.
Anadolu Efes, Saben Lee'yi kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Saben Lee'yi kadrosuna kattı Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes–Hapoel IBI maçı Bulgaristan'da oynanacak
Anadolu Efes–Hapoel IBI maçı Bulgaristan'da oynanacak Anadolu Efes, EuroLeague'in 23. haftasında 20 Ocak 2026 Salı günü Hapoel IBI ile oynayacağı karşılaşmanın, İsrail yerine Bulgaristan'ın Sofya kentindeki Arena 8888'de tarafsız sahada yapılacağını açıkladı.