Anadolu Efes–Hapoel IBI maçı Bulgaristan'da oynanacak

22.12.2025 16:08:00
Anadolu Efes, EuroLeague'in 23. haftasında 20 Ocak 2026 Salı günü Hapoel IBI ile oynayacağı karşılaşmanın, İsrail yerine Bulgaristan'ın Sofya kentindeki Arena 8888'de tarafsız sahada yapılacağını açıkladı.

Anadolu Efes Kulübü, EuroLeague'de 20 Ocak 2026 Salı günü İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye konuk olacakları maçın Bulgaristan'da tarafsız saha statüsünde oynanacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya platformundaki hesabında yer alan açıklamada, takımın söz konusu maç için İsrail'e gitmeyeceği kaydedildi.

Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yapılacak karşılaşmanın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacağı belirtildi. Ayrıca müsabakanın TSİ 20.30'da başlayacağı aktarıldı.

