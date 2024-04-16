Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti

Yayınlanma: 16.04.2024 - 23:11

Güncelleme: 16.04.2024 - 23:11

THY EuroLeague 9-10 Play-In karşılaşmasında Anadolu Efes konuk ettiği Virtus Bologna'ya 67-64 mağlup oldu.

Anadolu Efes bu mağlubiyetin ardından EuroLeague'ye veda etti.

Virtus Bologna ise Maccabi Tel-Aviv - Baskonia eşleşmesinin mağlubu olan Baskonia ile Real Madrid'in rakibi olmak için 19 Nisan Cuma günü karşılaşacak.