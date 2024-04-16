Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti
EuroLeague Play-In karşılaşmasında Anadolu Efes ağırladığı Virtus Bologna'ya 67-64 yenildi.
THY EuroLeague 9-10 Play-In karşılaşmasında Anadolu Efes konuk ettiği Virtus Bologna'ya 67-64 mağlup oldu.
Anadolu Efes bu mağlubiyetin ardından EuroLeague'ye veda etti.
Virtus Bologna ise Maccabi Tel-Aviv - Baskonia eşleşmesinin mağlubu olan Baskonia ile Real Madrid'in rakibi olmak için 19 Nisan Cuma günü karşılaşacak.
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