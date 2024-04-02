Anadolu Efes evinde farklı galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 98-73yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 20:20
Anadolu Efes evinde farklı galip
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes ile Aliağa Petkimspor, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmayı Anadolu Efes 98-73 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Semih Vural, Berk Kurtulmuş

Anadolu Efes: Beaubois 23, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 3, Oturu 23, Daum 9, Salih Altuntaş 5, Emre Melih Tunca 6, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Burak Can Yıldızlı 1, Erkan Yılmaz 14

Aliağa Petkimspor: Efianayi 18, Starks 2, Yunus Emre Sonsırma 5, Simmons 14, Aldridge 7, Emre Tanışan 2, Zoriks 2, Ata Can Atsüren 2, Mahir Ağva 15, Yavuz Gültekin 6, Anıl Osman Cevahir

1. Periyot: 35-17

Devre: 57-31

3. Periyot: 75-54


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