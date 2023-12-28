Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeague'in 17. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Derbi mücadele saat 20:30'da başlayacak.
EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.
Çıktığı 16 maçta 7 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih'e deplasmanda, Baskonia'ya da evinde yenilen lacivert-beyazlı takım 13. sırada bulunuyor.
JASİKEVİCİUS İLE ÇIKIŞA GEÇTİ
Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle çıkışa geçti. 16 maçta 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli takım, 7 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.
Livanyalı çalıştırıcının gelmesinin ardından THY EuroLeague'de AS Monaco ve Zalgiris Kaunas'ı sahasında, Alba Berlin'i de deplasmanda yenen Fenerbahçe Beko, aldığı galibiyetlerle 7. sıraya yükseldi.
İki ekibin 11 Aralık'ta Sinan Erdem'de karşılaştığı lig mücadelesini Anadolu Efes 81-80'lik sonuçla galip tamamladı.
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