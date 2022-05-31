Anadolu Efes, Galatasaray karşısında öne geçti!

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 71-64 mağlup etti. Anadolu Efes, bu sonuçla yarı final serisinde 2-1 öne geçti.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 22:32
Anadolu Efes, Galatasaray karşısında öne geçti!
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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Galatasaray Nef ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, salondan 71-64 galibiyetle ayrıldı ve seride 2-1 öne geçti.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç 2 Haziran Perşembe günü yapılacak.


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