Anadolu Efes, Galatasaray karşısında öne geçti!
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 71-64 mağlup etti. Anadolu Efes, bu sonuçla yarı final serisinde 2-1 öne geçti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Galatasaray Nef ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, salondan 71-64 galibiyetle ayrıldı ve seride 2-1 öne geçti.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç 2 Haziran Perşembe günü yapılacak.
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