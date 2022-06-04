Anadolu Efes-Galatasaray Nef mücadelesinde Vasilije Micic sakatlandı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 23:38

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinin 5. maçında Anadolu Efes ile Galatasaray NEF arasında oynanan maçta Anadolu Efes, 104-77 galip geldi ve finale yükseldi. Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic karşılaşmada bir sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 3. çeyreğinde Galatasaray NEF potasına 3 sayılık bir atış gönderen Micic, yere inerken ayak bileğini burktu ve yerden kalkamadı.

Yaşadığı sakatlığın ardından gözyaşları içinde kalan yıldız isim, tekerlekli sandalye ile parkeden ayrıldı ve maça devam edemedi.