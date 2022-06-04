Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Sporting Lizbon ile 'Samuel Lino' yarışında

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilyalı oyuncu Samuel Lino'yu sarı-lacivertlilere getirmek istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2022 Cumartesi, 22:30
Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Sporting Lizbon ile 'Samuel Lino' yarışında
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Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Gil Vicente'de forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Samuel Lino'yu gündemine aldı.

Haberde, 22 yaşındaki oyuncuyu Atletico Madrid'in uzun süredir istediği ve İspanyol ekibinin bu transferde favori olduğu yazılırken, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un ve Fenerbahçe'nin de Lino'yu kadroya katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Lino transferine, Jorge Jesus'un resmiyete dökülmesinin ardından ağırlık verildiği belirtildi.

Samuel Lino, geçtiğimiz sezon Gil Vicente formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 14 gol 5 asistlik katkı sağladı.


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