Anadolu Efes, İspanya'dan eli boş döndü
THY Euroleague 18. hafta maçında Valencia, sahasında Anadolu Efes'i 93-88 mağlup etti.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 93-88 yenildi.
Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunda her iki takımda birbirine sert savunma uygularken, mücadelenin ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı.
İkinci çeyrekte her iki takımda hücumda etkili oynarken Anadolu Efes, soyunma odasına 45-43 önde gitti. Üçüncü periyotta hem pota altından hem de dış atışlarda daha etkili olan Valencia Basket, üçüncü çeyreği 71-66 önde tamamladı.
Final periyodunda bir ara 9 sayıya (91-82) kadar çıkan farkı son dakikalarda 3 sayıya (91-88) kadar indiren Anadolu Efes, geri dönüşü tamamlayamadı ve mücadeleyi 93-88 kaybetti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 11. yenilgisini almış oldu.
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