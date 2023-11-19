Anadolu Efes, Merkezefendi'yi farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-64 yendi.

AA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 17:46
Anadolu Efes, Merkezefendi'yi farklı geçti
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Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi. 

Karşılaşamadan Anadolu Efes, 79-64 üstünlükle ayrıldı. 

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Nate Mason 7, Bleijenbergh 6, Pecarski 15, Lomazs 5, Oturu 28, Ömer Yasir Küçük, Berke Aygündüz, Alihan Demir 2, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 1

Anadolu Efes: Erten Gazi 15, Clyburn 11, Hollatz 5, Ercan Osmani 9, Jones 9, Emre Melih Tunca, Thompson 5, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis 22

1. Periyot: 18-20

Devre: 40-35

3. Periyot: 51-59


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