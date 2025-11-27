Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Efes, Monaco deplasmanında farklı mağlup

Anadolu Efes, Monaco deplasmanında farklı mağlup

27.11.2025 00:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Anadolu Efes, Monaco deplasmanında farklı mağlup

EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya 102-66 yenilerek sezonun 8. mağlubiyetini aldı.

EuroLeague 13. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Monaco ile karşılaştı.

Salle Gaston Medecin'de oynanan maçı ev sahibi ekip 102-66 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 8. mağlubiyetini alırken Monaco ise 8. galibiyetini aldı.

Lacivert-beyazlılar karşılaşmayı 23 top kaybıyla tamamladı.

Salon: Gaston Medecin 

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ)

Monaco: Okobo 9, Blossomgame 6, Makoundou 9, Michineau, Theis 17, Diallo 13, James 7, Hayes 12, Tarpey 5, Nedovic 3, Strazel 12, Mirotic 9

Anadolu Efes: Loyd 13, Weiler-Babb 1, Cordinier 16, Smits 9, Ercan Osmani 12, Şehmus Hazer 6, Dessert, Swider 3, Erkan Yılmaz 2, Jones 2, David Mutaf 2

1. Periyot: 25-22

Devre: 50-43

3. Periyot: 70-53

İlgili Konular: #anadolu efes #thy euroleague #monaco