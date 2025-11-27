Anadolu Efes, Monaco deplasmanında farklı mağlup

EuroLeague 13. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Monaco ile karşılaştı.
Salle Gaston Medecin'de oynanan maçı ev sahibi ekip 102-66 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 8. mağlubiyetini alırken Monaco ise 8. galibiyetini aldı.
Lacivert-beyazlılar karşılaşmayı 23 top kaybıyla tamamladı.
Salon: Gaston Medecin
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ)
Monaco: Okobo 9, Blossomgame 6, Makoundou 9, Michineau, Theis 17, Diallo 13, James 7, Hayes 12, Tarpey 5, Nedovic 3, Strazel 12, Mirotic 9
Anadolu Efes: Loyd 13, Weiler-Babb 1, Cordinier 16, Smits 9, Ercan Osmani 12, Şehmus Hazer 6, Dessert, Swider 3, Erkan Yılmaz 2, Jones 2, David Mutaf 2
1. Periyot: 25-22
Devre: 50-43
3. Periyot: 70-53