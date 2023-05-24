2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Anadolu Efes namağlup şampiyon oldu

Samsun'da düzenlenen U14 Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Fenerbahçe'yi 80-65 mağlup eden Anadolu Efes namağlup şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 07:35
Anadolu Efes namağlup şampiyon oldu
Abone Ol google-news

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi. 

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde organize edilen ve bir haftadan bu yana devam eden turnuvanın finalinde, Fenerbahçe ile karşılaşan Anadolu Efes, rakibini 80-65 mağlup ederek şampiyon oldu.

Finalleri namağlup tamamlayan Efes ilk devreyi de 40-34 önde kapadı. Finalin en skorer ismi ise 36 sayı atan Ömer Kutluay oldu.


En Çok Okunan Haberler