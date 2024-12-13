Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında farklı kazandı!
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında konuk ettiği Panathinaikos'u 93-67 mağlup etti.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırladı.
İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 93-67 kazandı.
Anadolu Efes, Euroleague'de 8. galibiyetini alırken, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos da 7 kez kaybetti.
Etiketler: #anadolu efes #Panathinaikos #thy euroleague
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