Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında farklı kazandı!

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında konuk ettiği Panathinaikos'u 93-67 mağlup etti.

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında farklı kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 22:53

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırladı.

İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 93-67  kazandı. 

Anadolu Efes, Euroleague'de 8. galibiyetini alırken, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos da 7 kez kaybetti. 


Etiketler: #anadolu efes #Panathinaikos #thy euroleague

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