Anadolu Efes, Panathinaikos'u evinde devirdi! Seriye eşitlik geldi...

Yayınlanma: 02.05.2025 - 22:40

Güncelleme: 02.05.2025 - 23:00

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 85-82 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, seride durumu 2-2'ye getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın dörtlü final bileti alacağı serinin 5. ve son maçı, 6 Mayıs Salı günü OAKA'da oynanacak.

Maça Erkan Yılmaz'ın enerjisi ve basketleriyle başlayan Anadolu Efes, Larkin'in de verdiği destekle 6. dakika içinde 5 sayılık fark yakaladı: 14-9. Oturu ve Thompson'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.

Savunmaların ön plana çıktığı ikinci çeyrekte Panathinaikos, Cedi Osman ile skor üretti. Anadolu Efes, boyalı alandan ve serbest atışlardan sayılar bulduğu periyot sonunda soyunma odasına 38-33 üstün gitti.

Türk basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in kazandırdığı basketlerle öne geçen Panathinaikos'a Anadolu Efes, çeyreğin son bölümünde Bryant ile karşılık verdi. Lacivert-beyazlılar, taraftarının da büyük desteğiyle son periyoda 60-59 önde girdi.

Maçın başından bu yana yaşanan çekişme, dördüncü çeyrekte de sürdü. İki takımın da yayın gerisinden isabetler bulduğu periyodun son anlarında Bryant ve Smits ile kritik basketler kaydeden Anadolu Efes, sahadan 85-82 galip ayrıldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

Anadolu Efes: Thompson 9, Larkin 9, Erkan Yılmaz 6, Ercan Osmani 14, Poirier 3, Bryant 19, Dozier 4, Nwora, Smits 15, Doğuş Özdemiroğlu, Oturu 6, Willis

Panathinaikos AKTOR: Grant 3, Nunn 12, Cedi Osman 22, Mitoglou 7, Gabriel, Hernangomez 15, Ömer Faruk Yurtseven 9, Sloukas 14, Brown

1. Periyot: 21-18

Devre: 38-33

3. Periyot: 60-59

Beş faulle çıkanlar: 34.02 Poirier (Anadolu Efes), 39.44 Mitoglou (Panathinaikos)