Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:22

Güncelleme: 24.11.2023 - 15:22

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak.

ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla ligde 13. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada taraflar 7'şer kez galibiyet elde etti.