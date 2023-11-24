Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Partizan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:22
Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak.

ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla ligde 13. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada taraflar 7'şer kez galibiyet elde etti.


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