Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off turu yarı final ilk maçında kendi evinde Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:17
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off yarı final serisi İstanbul'da başlayacak.

Geçen sezonun finalistlerinin karşılaşacağı seride, 3 galibiyet alacak ekip adını finale yazdıracak.

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u eleyen Anadolu Efes ile Galatasaray Ekmas'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka arasındaki serinin ilk karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Serinin ikinci maçı da 31 Mayıs Cuma günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.

Üçüncü karşılaşmanın 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacağı seride gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de, beşinci müsabaka ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.


anadolu efes haberleri pınar karşıyaka haberleri Basketbol Süper Ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Anadolu Efes yarı finale yükseldi!

Anadolu Efes yarı finale yükseldi!
Anadolu Efes rahat kazandı seride öne geçti

Anadolu Efes rahat kazandı seride öne geçti
Bursaspor, Anadolu Efes'i yendi, play-off iddiasını sürdürdü

Bursaspor, Anadolu Efes'i yendi, play-off iddiasını sürdürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi: 'İnşallah hafta sonu...'

Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi: 'İnşallah hafta sonu...'
Aryna Sabalenka Roland Garros’ta ikinci tura çıktı

Aryna Sabalenka Roland Garros’ta ikinci tura çıktı
Ali Koç'tan sert sözler: 'Böcekleri ezeceğiz'

Ali Koç'tan sert sözler: 'Böcekleri ezeceğiz'
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho iddialarına yalanlama: 'Cumartesi günü...'

Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho iddialarına yalanlama: 'Cumartesi günü...'
Erkekleri kalbinden vuran kokular…

Erkekleri kalbinden vuran kokular…
Türkan Şoray: En çok Yılmaz Güney’i isterdim

Türkan Şoray: En çok Yılmaz Güney’i isterdim
Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim

Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim