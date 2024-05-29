Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off turu yarı final ilk maçında kendi evinde Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off yarı final serisi İstanbul'da başlayacak.
Geçen sezonun finalistlerinin karşılaşacağı seride, 3 galibiyet alacak ekip adını finale yazdıracak.
ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u eleyen Anadolu Efes ile Galatasaray Ekmas'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka arasındaki serinin ilk karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Serinin ikinci maçı da 31 Mayıs Cuma günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.
Üçüncü karşılaşmanın 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacağı seride gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de, beşinci müsabaka ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.
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