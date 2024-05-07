Bursaspor, Anadolu Efes'i yendi, play-off iddiasını sürdürdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin normal sezon son maçında Bursaspor Info Yatırım deplasmanda Anadolu Efes'i 98-90 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 08:00
Bursaspor, Anadolu Efes'i yendi, play-off iddiasını sürdürdü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes ve Bursaspor Info Yatırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Bursaspor, lider Anadolu Efes'i 98-90 yendi ve play-off iddiasını sürdürdü. Yeşil beyazlılar, Fenerbahçe Beko ile 11 Mayıs'ta karşılaşacak. Bursaspor, Fenerbahçe Beko'yu yenmesi halinde play-off'ta boy gösterecek.

Anadolu Efes ise normal sezon maçlarını tamamladı ve 55 puana ulaştı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis

Anadolu Efes: Beaubois 7, Bryant 13, Rıdvan Öncel 7, Ercan Osmani 14, Jones 22, Thompson 12, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Daum 4, Erkan Yılmaz 6

Bursaspor Info Yatırım: Young 19, Neal 23, Michineau 11, Brown 17, Validimir 19, Sarper David Mutaf 9, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ahmet Can Duran

1. Periyot: 26-32

Devre: 44-48

3. Periyot: 63-75


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