Bursaspor, Anadolu Efes'i yendi, play-off iddiasını sürdürdü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin normal sezon son maçında Bursaspor Info Yatırım deplasmanda Anadolu Efes'i 98-90 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes ve Bursaspor Info Yatırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Bursaspor, lider Anadolu Efes'i 98-90 yendi ve play-off iddiasını sürdürdü. Yeşil beyazlılar, Fenerbahçe Beko ile 11 Mayıs'ta karşılaşacak. Bursaspor, Fenerbahçe Beko'yu yenmesi halinde play-off'ta boy gösterecek.
Anadolu Efes ise normal sezon maçlarını tamamladı ve 55 puana ulaştı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis
Anadolu Efes: Beaubois 7, Bryant 13, Rıdvan Öncel 7, Ercan Osmani 14, Jones 22, Thompson 12, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Daum 4, Erkan Yılmaz 6
Bursaspor Info Yatırım: Young 19, Neal 23, Michineau 11, Brown 17, Validimir 19, Sarper David Mutaf 9, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ahmet Can Duran
1. Periyot: 26-32
Devre: 44-48
3. Periyot: 63-75
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