Anadolu Efes sahasında hata yapmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında Bahçeşehir Kolejini 93-80 mağlup etti.

Anadolu Efes sahasında hata yapmadı!
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AA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 23:16

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Kolejini konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezinde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 93-80 kazandı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz

Anadolu Efes: Nwora 21, Bryant 9, Thompson 9, Poirier 12, Ercan Osmani 7, Larkin 7, Doğuş Özdemiroğlu 7, Oturu 10, Erkan Yılmaz 2, Willis 9, Rıdvan Öncel

Bahçeşehir Koleji: Smith 2, Şehmus Hazer 9, Odiase 17, Cavanaugh 9, Bouteille 14, Massinburg 6, Furkan Haltalı 9, Simonovic 10, Ponitka 4, Egehan Arna

1. Periyot: 24-19

Devre: 50-37

3. Periyot: 74-52


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