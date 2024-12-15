Anadolu Efes sahasında hata yapmadı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında Bahçeşehir Kolejini 93-80 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Kolejini konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezinde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 93-80 kazandı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz
Anadolu Efes: Nwora 21, Bryant 9, Thompson 9, Poirier 12, Ercan Osmani 7, Larkin 7, Doğuş Özdemiroğlu 7, Oturu 10, Erkan Yılmaz 2, Willis 9, Rıdvan Öncel
Bahçeşehir Koleji: Smith 2, Şehmus Hazer 9, Odiase 17, Cavanaugh 9, Bouteille 14, Massinburg 6, Furkan Haltalı 9, Simonovic 10, Ponitka 4, Egehan Arna
1. Periyot: 24-19
Devre: 50-37
3. Periyot: 74-52
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