Eski Anadolu Efesli Micic kariyer rekoru kırdı, Hornets'ı galibiyete taşıdı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) eski Anadolu Efesli basketbolcu Vasilije Micic'in kariyer rekoru kırdığı karşılaşmada Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies'i 110-98 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:09
Eski Anadolu Efesli Micic kariyer rekoru kırdı, Hornets'ı galibiyete taşıdı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 100-88 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Heat'e konuk olan Nuggets, Michael Porter Jr'ın 25 sayı, 7 ribaunt, Aaron Gordon'ın 16 sayı, 8 ribaunt ve Nikola Jokic'in 12 sayı, 14 ribauntluk performanslarıyla galibiyete ulaştı. Üst üste 4, bu sezon 46. maçını kazanan Nuggets, Batı Konferansı'nda zirveye yerleşti.

Peş peşe 4 olmak üzere 30. mağlubiyetini yaşayan Heat'te ise Bam Adebayo 17 sayı, 13 ribaunt, Jimmy Butler 15 ve Terry Rozier 14 sayı üretti.

BULLS'TA DEMAR DEROZAN'DAN 46 SAYI

Chicago Bulls, Indiana Pacers deplasmanında uzatmaya giden maçı 132-129 kazandı.

Bu sezon 32. galibiyetini elde eden Bulls'ta DeMar DeRozan 46 sayı, 9 ribaunt ve Alex Caruso 23 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadı. Bulls'ta yaklaşık 13 dakika sahada kalan milli basketbolcu Onuralp Bitim ise 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.

Pacers'ta Myles Turner'ın 27 sayı, 7 ribaunt, Tyrese Haliburton'ın 17 sayı, 14 asist ve Pascal Siakam'ın 17 sayı, 9 ribauntluk katkısı, sezonun 30. yenilgisini önleyemedi.

MICIC'TEN KARİYER REKORU

Charlotte Hornets, eski Anadolu Efesli basketbolcu Vasilije Micic'in 25 sayı, 8 asistle oynadığı mücadelede Memphis Grizzlies'i 110-98'lik skorla geçti.

Konuk takım Hornets'ta NBA kariyer sayı rekoru kıran Micic'in yanı sıra Miles Bridges 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı.

Sezonun 44. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te GG Jackson 26 ve Luke Kennard 17 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 114-106

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 113-104

Miami Heat-Denver Nuggets: 88-100

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 129-132 (Uzatmada)

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 95-116

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 98-110

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 109-99

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 120-107

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 106-102


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