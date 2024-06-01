Anadolu Efes, seriyi 2-0'a getirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 82-68 yendi ve seriyi 2-0'a getirdi.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 09:29
Anadolu Efes, seriyi 2-0'a getirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 2 Haziran Pazar günü Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de yapılacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Semih Vural

Anadolu Efes: Larkin 17, Doğuş Özdemiroğlu 7, Clyburn 6, Ercan Osmani 9, Oturu 22, Bryant 10, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 4, Willis 4

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 17, Thomas Akyazılı, McCollum 24, Vittorio Brown 12, Furkan Haltalı 4, Jaylon Brown 6, Hakan Sayılı, Efe Ergin Tırpancı, Martin 5, Mert Celep

1. Periyot: 26-11

Devre: 44-38

3. Periyot: 66-56


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