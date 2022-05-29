Anadolu Efes seriyi eşitledi! Anadolu Efes 91-77 Galatasaray Nef

29 Mayıs 2022 Pazar, 21:00

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray Nef’i 91-77 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şu ilk beş ile başladı: Larkin, Micic, Singleton, Dunston, Pleiss. Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis ise Dee Bost, Canaan, Göksenin Köksal, Blackshear, Ndour ilk beşiyle parkede yer aldı.

İlk periyot iki takımın karşılıklı serileriyle geçilirken, 21-21’lik eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta savunmada ve hücumda vites yükselten Anadolu Efes, soyunma odasına 8 sayı farkla önde gitti: 45-37. Üçüncü periyotta hücumdaki etkili oyunuyla 10 sayılık fark yakalayan (71-61) Anadolu Efes, maçın final periyodunda da rakibine üstünlüğü bırakmadı ve 91-77 skorla sahadan galip ayrılayarak seride durumu 1-1’e getirdi.

Serinin üçüncü maçı, 31 Mayıs Salı günü saat 20.30’da Galatasaray’ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.