TFF 1. Lig play-off finalinin adı: Bandırmaspor-İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında BB Erzurumspor'a 1-0 kaybeden İstanbulspor, ilk maçta aldığı 4-2'lik galibiyetin avantajıyla finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 20:09
TFF 1. Lig play-off finalinin adı: Bandırmaspor-İstanbulspor
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Spor Toto 1. Lig Play-off yarı finalinde İstanbulspor, deplasmanda 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 yenilmesine rağmen finale yükseldi ve Bandırmaspor'un rakibi oldu.

Bandırmaspor ile İstanbulspor Süper Lig'e çıkmak için play off finali oynayacak.

1. Ligi ilk iki sırada bitiren Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e yükselen takımlar olmuştu.


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