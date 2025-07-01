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Anadolu Efes'te Elijah Bryant ile yollar ayrıldı!

Anadolu Efes'te Elijah Bryant ile yollar ayrıldı!

1.07.2025 20:17:00
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Haber Merkezi
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Anadolu Efes'te Elijah Bryant ile yollar ayrıldı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin köklü kulüplerinden Anadolu Efes, gard oyuncusu Elijah Bryant'a ile yollarını ayırdı.

Anadolu Efes, 30 yaşındaki Amerikalı oyuncu Elijah Bryant ile yollarını ayırdığını açıkladı.


Kulüp, resmi hesabından Bryant'a veda mesajı yayımladı;


"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak uzun zamandır formamızı terleten Elijah Bryant ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her zaman tarihimizin parçası olacak Elijah'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Thank you Elijah!" ifadeleri kullanıldı.


Elijah Bryant, 2021 tarihinde Milwaukke Bucks'tan Anadolu Efes'e transfer olmuştu.

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