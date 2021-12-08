Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'e konuk olacak
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 13 maçta 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes averajla 10. sırada yer alıyor. Ligde aynı galibiyet ve yenilgiye sahip olan Bayern Münih ise 11. sırada bulunuyor.
Avrupa kupalarında 741. randevu
Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 741. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 740 karşılaşmada 421 galibiyet ve 319 yenilgi aldı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 493. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 264 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 228 kez rakiplerine mağlup oldu.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar Bayern Münih ile oynadığı 6 maçta ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Video Haberler
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
En Çok Okunan Haberler
- TİSK Genel Sekreteri Koç'tan asgari ücret açıklaması
- Sigara ve alkole gelecek zammı açıkladı
- Sokak ortasında şoke eden görüntü
- Fatih Terim hakkında yeni gelişme
- Elon Musk 'beyin çipi' projesi için tarih verdi
- Tuncay Özkan'dan TBMM'de gündemi sarsacak açıklama
- Altında tarihi rekor
- Uğur Şahin’in videosu ortalığı karıştırdı
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu çıkışı
- Sigaraya zam geldi!