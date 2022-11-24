Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında 25 Kasım Cuma günü İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, yarın deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek.
Paladozza Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son iki maçını kazanarak moral buldu.
Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 9 maçta yaşadığı 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.
Ev sahibi Virtus Segafredo Bologna ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla 10. sırada yer alıyor.
AVRUPA'DA 777. MAÇ
Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 777. maçını oynayacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 776 karşılaşmada 442 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 529. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 528 mücadelenin 285'ini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
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