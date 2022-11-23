Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

23 Kasım 2022 Çarşamba, 20:46

Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Cristiano Ronaldo için Adana Demirspor'dan transfer açıklaması geldi.

Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostlar buna çökelim bunu alalım demekle olmuyor, Ronaldo'yu alamayız. Alacak olana hayırlı olsun, ayrıca çıkan haberlere itibar etmeyin. Ne transferin yeri ne de zamanı. Ocak ayına kadar transfer gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Murat Sancak'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

BİRÇOK TAKIMLA ADI GEÇİYOR

Manchester United'la yollarını ayıran Ronaldo'nun adı Real Madrid, Chelsea, Newcastle United ve Al Nassr gibi takımlarla anılıyor.