Anadolu Efes THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv deplasmanına çıkacak
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 16. haftada İsrailli ekip Maccabi Tel Aviv deplasmanına konuk olacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.
Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.
Ergin Ataman
SON 2 MAÇTA 1 GALİBİYET
Ligde iki takım da çıktığı 15 maçtan 8 galibiyet, 7 yenilgiyle ayrıldı.
Lacivert-beyazlı ekip, ligdeki son iki maçta, deplasmanda Partizan'a 82-79 mağlup olurken, sahasında Panathinaikos'u 88-69 yendi.
Maccabi Tel Aviv ise 78-73 kaybettiği Virtus Bologna maçının ardından yine deplasmanda karşılaştığı ALBA Berlin'i 83-70 mağlup etti.
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