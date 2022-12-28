Anadolu Efes THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv deplasmanına çıkacak

28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:50

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.

Ergin Ataman

SON 2 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligde iki takım da çıktığı 15 maçtan 8 galibiyet, 7 yenilgiyle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, ligdeki son iki maçta, deplasmanda Partizan'a 82-79 mağlup olurken, sahasında Panathinaikos'u 88-69 yendi.

Maccabi Tel Aviv ise 78-73 kaybettiği Virtus Bologna maçının ardından yine deplasmanda karşılaştığı ALBA Berlin'i 83-70 mağlup etti.