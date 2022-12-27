Anadolu Efes ve Beşiktaş arasında oyuncu takası
Anadolu Efes, Egemen Güven ve Ömercan İlyasoğlu'nun sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanmasına karşılık milli pivot Furkan Haltalı'yı transfer etti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekipleri Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında üç oyuncuyu içeren bir takas gerçekleşti.
Yapılan transfere göre Anadolu Efes, siyah-beyazlılardan Furkan Haltalı’yı kadrosuna kattı. Buna karşılık olarak ise Egemen Güven ile Ömercan İlyasoğlu sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.
Furkan Haltalı
FURKAN 8 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş’ta Furkan Haltalı bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde 8 maçta 6.3 sayı – 4.0 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.
Ömercan İlyasoğlu ile Egemen Güven
Anadolu Efes‘te ise Egemen Güven ligde 10 maçta 3.3 sayı – 1.4 ribaund ortalamaları yakalarken Ömercan İlyasoğlu ise 6 maçta 6.0 sayı -1.0 ribaund – 3.2 asist ortalamalarına imza attı.
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