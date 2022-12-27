Anadolu Efes ve Beşiktaş arasında oyuncu takası

27 Aralık 2022 Salı, 17:16

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekipleri Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında üç oyuncuyu içeren bir takas gerçekleşti.

Yapılan transfere göre Anadolu Efes, siyah-beyazlılardan Furkan Haltalı’yı kadrosuna kattı. Buna karşılık olarak ise Egemen Güven ile Ömercan İlyasoğlu sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

Furkan Haltalı

FURKAN 8 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş’ta Furkan Haltalı bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde 8 maçta 6.3 sayı – 4.0 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.

Ömercan İlyasoğlu ile Egemen Güven



Anadolu Efes‘te ise Egemen Güven ligde 10 maçta 3.3 sayı – 1.4 ribaund ortalamaları yakalarken Ömercan İlyasoğlu ise 6 maçta 6.0 sayı -1.0 ribaund – 3.2 asist ortalamalarına imza attı.



