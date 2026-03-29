Anadolu Efes, TOFAŞ'ı evinde devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği TOFAŞ'ı 92-82 yendi.
Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki 15. galibiyetini alırken TOFAŞ ise 14. mağlubiyetini yaşadı.
Anadolu Efes, ligde gelecek hafta deplasmanda Aliağa Petkim Spor ile karşılaşacak. TOFAŞ ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Nazlı Çisil Güngör
Anadolu Efes: Loyd 19, Weiler-Babb, Poirier 6, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 14, Beaubois 6, Şehmus Hazer 9, Smits 5, Dozier 2, David Mutaf 17, Jones 7
TOFAŞ: Perez 15, Tolga Geçim 8, Sadık Emir Kabaca 8, Blazevic 21, Besson 4, Floyd 18, Özgür Cengiz 2, Kidd 2, Furkan Korkmaz 4
1. Periyot: 21-21
Devre: 51-43
3. Periyot: 67-70
Beş faulle çıkan oyuncu: 34.09 Perez (TOFAŞ)