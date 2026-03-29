Tottenham'dan Igor Tudor kararı: Resmen açıklandı!

Tottenham, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ve tüm ekibinin 'derhal' ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kuzey Londra kulübü, yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

Tottenham'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Igor Tudor'un kulüpten derhal ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığını teyit ederiz.

Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de sırasıyla Kaleci Antrenörü ve Fiziksel Antrenör görevlerinden ayrıldılar.

Önceki altı hafta boyunca yorulmadan çalışan Igor, Tomislav ve Riccardo'ya emekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca Igor'un yakın zamanda yaşadığı acıyı da anlıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteğimizi iletiyoruz.

Yeni teknik direktörle ilgili güncelleme en kısa sürede paylaşılacaktır."