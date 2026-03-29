Tottenham'dan Igor Tudor kararı: Resmen açıklandı!

29.03.2026 17:47:00
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 47 yaşındaki Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Tottenham, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ve tüm ekibinin 'derhal' ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kuzey Londra kulübü, yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

Tottenham'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Igor Tudor'un kulüpten derhal ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığını teyit ederiz.

Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de sırasıyla Kaleci Antrenörü ve Fiziksel Antrenör görevlerinden ayrıldılar.

Önceki altı hafta boyunca yorulmadan çalışan Igor, Tomislav ve Riccardo'ya emekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca Igor'un yakın zamanda yaşadığı acıyı da anlıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteğimizi iletiyoruz.

Yeni teknik direktörle ilgili güncelleme en kısa sürede paylaşılacaktır."

İlgili Haberler

Milli yüzücüler, Prag ve Graz'da 13 madalya daha kazandı!
Milli yüzücüler, Prag ve Graz'da 13 madalya daha kazandı! Milli sporcular, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ve Avusturya'nın Graz kentindeki Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda toplamda 31 madalya elde etti.
Nottingham Forest, Tottenham'ı ateş hattına attı! 13 maçtır kazanamıyor...
Nottingham Forest, Tottenham'ı ateş hattına attı! 13 maçtır kazanamıyor... Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 3-0 mağlup etti.
Derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring'i devirdi: Fenerbahçe Opet final serisinde öne geçti!
Derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring'i devirdi: Fenerbahçe Opet final serisinde öne geçti! Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70 mağlup etti.