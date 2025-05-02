Anadolu Efes tribünleri ve Ataman arasında gerginlik

Anadolu Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında maçın son dakikasında gerginlik yaşandı.

Anadolu Efes tribünleri ve Ataman arasında gerginlik
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 22:43

Anadolu Efes tribünleri, Panathinaikos ile oynana THY EuroLegue playoff 4. maçının son bölümünde 'Ergin Ataman mola alsana' tezahüratları yaptı.

Ergin Ataman ile bench arkasındaki Anadolu Efes taraftarları arasında tartışma yaşandı, salonda anons yapıldı.

Ergin Ataman, maç bitmeden soyunma odasına gitti ve giderken tepki göstermeye devam etti.


Etiketler: #ergin ataman #thy euroleague #anadolu efes #Panathinaikos
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