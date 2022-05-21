Anadolu Efes, üst üste şampiyon olan 10. takım

THY EuroLeague'de Real Madrid'i geçerek şampiyon olan Anadolu Efes, bu başarıyı üst üste tekrarlayan 10. takım oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 22:18
Anadolu Efes, üst üste şampiyon olan 10. takım
Abone Ol google-news

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan 10. takım olmayı başardı.

1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de Anadolu Efes'in yanı sıra ASK Riga, Real Madrid, Varese, Cantu, Cibona Zagreb, Milano, Jugoplastika, Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos art arda 2 şampiyonluk elde etti.


anadolu efes thy euroleague euroleague ergin ataman real madrid

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler