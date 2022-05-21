Ergin Ataman dünyaya Türkçe seslendi; "Şampiyon"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague şampiyonluğu sonrası konuştu.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'de ikinci şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
Flaş röportajda Türkçe konuşan Ergin Ataman "Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. İşte Türk adamı budur!" açıklamasını yaptı.
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