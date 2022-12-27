Trabzonspor'un Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu!

27 Aralık 2022 Salı, 15:26

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların yedisini kazanan, beşinde berabere kalan ve ikisini kaybeden Trabzonspor ise topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR'UN KADROSU BELLİ OLDU

Bordo-mavililerde mücadele öncesi İstanbul kafilesinde yer alan futbolcular belli oldu.

Kadroda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres yer almadı.

Ayrıca, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Kerem Şen,Montasser Lahtimi ve Emrehan Gedikli'de kafilede kendilerine yer bulamadı.