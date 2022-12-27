Trabzonspor'un Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu!
Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavililerde Stefano Denswil, Montasser Lahtimi ve Yusuf Erdoğan kafilede yer almadı.
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı maçların yedisini kazanan, beşinde berabere kalan ve ikisini kaybeden Trabzonspor ise topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.
TRABZONSPOR'UN KADROSU BELLİ OLDU
Bordo-mavililerde mücadele öncesi İstanbul kafilesinde yer alan futbolcular belli oldu.
Kadroda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres yer almadı.
Ayrıca, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Kerem Şen,Montasser Lahtimi ve Emrehan Gedikli'de kafilede kendilerine yer bulamadı.
VavaCars Fatih Karagümrük maçı kamp kadromuz belli oldu— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 27, 2022
https://t.co/WX0bCPknCW pic.twitter.com/ZWElwniSlO
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- MR taramasında cinsel ilişkinin etkileri gözlemlendi
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- İçişleri Bakan Yardımcısı hakkında çarpıcı iddia
- İstanbul’da toplu taşımaya zam