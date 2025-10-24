Anadolu Efes ve Beymen işbirliği sürüyor

Anadolu Efes’in oyun disiplini, birlik duygusu ve yarım asırlık başarı mirası, Beymen Club’ın modern, dinamik ve özgür ruhlu tasarım anlayışıyla yeniden hayat buluyor. “Play with Style” koleksiyonu, basketbol kültüründen aldığı ilhamla takım ruhunu ve stili bir araya getirerek hem sahada hem şehirde benzersiz bir stil dili yaratıyor.

İş birliği kapsamında hazırlanan kampanya filminde takım kaptanı Shane Larkin, David Mutaf, P.J. Dozier, Ercan Osmani ve Şehmus Hazer yer alıyor. Kampanya filminin seslendirmesinde Aytaç Şaşmaz imzası bulunuyor. Film, “Burada maçlar sahaya çıkmadan başlar. Herkes önce kafasında yaşar maçı. Burada herkesin bir stili var, Play with Style.” sözleriyle başlıyor ve stilin sadece sahada değil, karakterde de var olduğuna vurgu yapıyor.

Beymen Club, Anadolu Efes Spor Kulübü için hazırladığı özel koleksiyonla, kulübün oyuncularının ve teknik ekibinin saha dışındaki stil yolculuğuna eşlik ediyor. Koleksiyonda, Anadolu Efes’in mavi-beyaz renk paleti enerjik detaylarla yeniden yorumlanıyor. Rahat kalıplar, nefes alan kumaşlar ve fonksiyonel tasarımlar, basketbol sahasından günlük yaşama uzanan özgür bir stil sunuyor. Takım formalarından ilham alan sweatshirt ve t-shirt’ler, ikonik logo baskıları, kontrast detaylar ve oyunun dinamizmini yansıtan modern çizgiler koleksiyonun öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.