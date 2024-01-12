Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 11:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 11:00

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 21. haftasında bugün İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES - VİRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - VİRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 20 maçta 7 galibiyet ve 13 mağlubiyet alarak haftaya 16. sırada girdi. Virtus Segafredo Bologna ise bu sezon 14 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.

822. AVRUPA MAÇI

Lacivert-beyazlı takım, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 822. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 821 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise 574. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 573 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

ERDEM CAN'DAN AÇIKLAMALAR

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, Virtus Bologna maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Erdem Can maçla ilgili olarak, ''Virtus Bologna, EuroLeague'de sezonu en iyi geçiren takımlardan biri. Takım olarak iyi oynuyor. Her pozisyonda değerli oyuncuları var. Zor bir mücadele bizi bekliyor'' dedi.