Anadolu Efes, yeni başantrenörünü açıkladı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 22:01

Güncelleme: 07.01.2025 - 22:01

Anadolu Efes, Luca Banchi'nin başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Tomislav Mijatovic'in ise görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği açıklandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık!

15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatovic ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek."