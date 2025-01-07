Anadolu Efes, yeni başantrenörünü açıkladı
Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Luca Banchi'nin getirildiğini açıkladı.
Anadolu Efes, Luca Banchi'nin başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu.
Tomislav Mijatovic'in ise görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği açıklandı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık!
15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatovic ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek."
Etiketler: #anadolu efes #Luca Banchi #transfer
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