Anadolu Efes, Yunanistan'dan zafer ile dönüyor!

14.10.2025 23:37:00
Haber Merkezi
EuroLeague 4. haftasında Anadolu Efes, Olympiakos'u deplasmanda 82-78 mağlup etti.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos'a konuk oldu.

Anadolu Efes, rakibini 82-78 mağlup etti ve EuroLeague'de iki maç sonra kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci galibiyetini alırken, Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Barış ve Dostluk Salonu

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jakub Zamojski (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)

Olympiakos: Ward 13, Vezenkov 12, Dorsey 11, Ntilikina 9, Milutinov 7, Papanikolaou 4, Lee, Peters 14, Hall 6, Kostas Antetokounmpo 2, Netzipoglou

Anadolu Efes: Weiler-Babb, Papagiannis 3, Cordinier 10, Ercan Osmani 12, Larkin 18, Dozier 11, Loyd 2, Smits, Swider 20, Jones 6, Beaubois

1. Periyot: 25-28

Devre: 51-48

3. Periyot: 67-67

